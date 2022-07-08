Эксперт рассказал о причинах нападения на экс-премьера Японии

В нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ вряд ли есть политическая подоплека, заметил «Известиям» завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов, комментируя покушение на политика, совершенное неизвестным утром 8 июля в городе Нара.