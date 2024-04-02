Адмирал Комоедов раскрыл главный секрет успеха в морском бою

Бывший командующий Черноморским флотом России рассказал, что является предвестником победы на поле боя, что должен уметь хороший командир корабля, поделился главным секретом успеха, а также объяснил, насколько было удачным решением назначение на должность командующего Черноморским флотом вице адмирала Сергей Пинчука в беседе с Царьградом.