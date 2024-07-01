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Царьград

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Италия могла потребовать переиграть проигранный матч со Швейцарией

Италия могла потребовать переиграть проигранный матч со Швейцарией

Почему действующие чемпионы Европы упустили свой шанс на реванш.Первая сенсация проходящего в Германии чемпионата по футболу "Евро-2024" случилась в субботу, 29 июня.

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