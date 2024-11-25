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Закон, порядок, государство

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В приграничном районе Курской области военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местным жителям

В приграничном районе Курской области военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местным жителям

Военнослужащие группировки войск «Север» помогают жителям населённых пунктов, которые оказались под обстрелами со стороны украинских боевиков.

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