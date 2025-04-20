Я всю жизнь воюю со стереотипным мышлением. Ибо оно зло. Мало того, что отучает думать, предлагая полагаться на «стандартные решения», так ещё и создаёт ложное восприятие реальности.
Стереотипы, говоришь? Ха!
Комментарии
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N
Nata
Ну, вот и началось метание бисера !
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1 д.
Александр Иноземцев
"...Ну, вот и началось метание бисера !". ============================ Уточните, пожалуйста: Ваш комментарий касается последнего абзаца обсуждаемой статьи "И там, конечно, есть нормальные люди. И трудолюбивые, и мирные… Но они не поддерживают кровожадную нацистскую «украину»"?
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22 час.
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