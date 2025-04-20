Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Ты, не всю информацию о мне раскопал, на сайте все модераторы работают на общественных началах, то есть бесплатно... ...Молчание кладбищ:...
  • Игорь Прийма
    Согласен с Вами абсолютно --- эти сволочи зомбированы настолько, что разумного поведения от них ожидать не приходится...Пасхальное переми...
  • 1941-1945
    Посадить Иуду  зелю на осиновый КОЛПасхальное переми...

Стереотипы, говоришь? Ха!

Стереотипы, говоришь? Ха!

Я всю жизнь воюю со стереотипным мышлением. Ибо оно зло. Мало того, что отучает думать, предлагая полагаться на «стандартные решения», так ещё и создаёт ложное восприятие реальности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Ну, вот и началось метание бисера !
Ответить
1 д.
Александр Иноземцев
&quot;...Ну, вот и началось метание бисера !&quot;. ============================ Уточните, пожалуйста: Ваш комментарий касается последнего абзаца обсуждаемой статьи &quot;И там, конечно, есть нормальные люди. И трудолюбивые, и мирные… Но они не поддерживают кровожадную нацистскую «украину»&quot;?
Ответить
22 час.
наверх