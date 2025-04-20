Стереотипы, говоришь? Ха!

Александр Иноземцев

"...Ну, вот и началось метание бисера !". ============================ Уточните, пожалуйста: Ваш комментарий касается последнего абзаца обсуждаемой статьи "И там, конечно, есть нормальные люди. И трудолюбивые, и мирные… Но они не поддерживают кровожадную нацистскую «украину»"?