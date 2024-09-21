Терапевт назвала продукты, способные осенью защитить от болезней

Шмелёва в разговоре с "Подмосковье сегодня" подсказала, как нужно питаться с наступлением холодовПоскольку с наступлением холодом начинается сезон инфекций, каждому человеку нужно особенно тщательно продумывать свой рацион.
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