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FT: Центробанк ЕС осудил идею США по использованию активов России для Украины

FT: Центробанк ЕС осудил идею США по использованию активов России для Украины

Президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что планы США по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушить нормы международного права.

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