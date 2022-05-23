Стоит ли покупать гибридный автомобиль: разбираем плюсы и минусы авто с двумя моторами

Хороший автомобиль не должен требовать дорогостоящего и частого ремонта. Но насколько таким критериям соответствует транспорт, в основе которого реализована гибридная система? Рассмотрим, какими преимуществами и недостатками обладает такая машина.
Хороший автомобиль не должен требовать дорогостоящего и частого ремонта. Но насколько таким критериям соответствует транспорт, в основе которого реализована гибридная система? Рассмотрим, какими преимуществами и недостатками обладает такая машина.
Свежие комментарии