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Стоит ли покупать гибридный автомобиль: разбираем плюсы и минусы авто с двумя моторами

Стоит ли покупать гибридный автомобиль: разбираем плюсы и минусы авто с двумя моторами

Хороший автомобиль не должен требовать дорогостоящего и частого ремонта. Но насколько таким критериям соответствует транспорт, в основе которого реализована гибридная система? Рассмотрим, какими преимуществами и недостатками обладает такая машина.

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