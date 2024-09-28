Расчеты ЗРК "Бук-М1" за сутки уничтожили 5 БПЛА ВСУ на южнодонецком направлении

Скриншот видео Расчеты ЗРК "Бук-М1" подразделений ПВО группировки войск "Восток" за сутки обнаружили и уничтожили пять дронов самолетного типа военнослужащих ВСУ и украинских националистов на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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