Суд Красноярска отправил в СИЗО водителя, катавшего девушек на тюбинге

Центральный районный суд Красноярска отправил в СИЗО водителя, который катал двух девушек на привязанном к автомобилю тюбинге, в результате чего одна из них погибла, а вторую госпитализировали, сообщает региональное ГУ МВД России в Telegram.
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