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Депутат Роднина хочет уехать из России. Но мешают санкции. Неудачно пожаловалась

Депутат Роднина хочет уехать из России. Но мешают санкции. Неудачно пожаловалась

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что хочет уехать из России.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Так потому что в правительстве все такие... Куда не глянь все под дудку пляшут...
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2 час.
chernyj70 Чернышов
Может одним врагом России меньше станет если эта предательница уедет
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
вы правы. Но эту ситуацию необходимо менять.
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19 сек.
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