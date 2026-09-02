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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дания, Швеция и Финляндия обратились в Еврокомиссию из-за Инфантино: «Нас объединяет интерес к защите демократической модели. Нужно сделать так, чтобы душа футбола больше не продавалась»

Федерации футбола Дании, Швеции и Финляндии написали письмо комиссару Еврокомиссии по вопросам спорта Гленну Микаллефу на фоне кризиса ФИФА и утраты доверия к Джанни Инфантино .

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