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Голевые передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» всухую обыграть «Каролину»

Голевые передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» всухую обыграть «Каролину»

В чемпионате НХЛ «Тампа» на выезде добилась победы над «Каролиной» — 4:0. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок, 3-й раз в сезоне сыграл «на ноль» и был признан второй звездой матча.

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