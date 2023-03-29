Голевые передачи Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» всухую обыграть «Каролину»

В чемпионате НХЛ «Тампа» на выезде добилась победы над «Каролиной» — 4:0. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 бросок, 3-й раз в сезоне сыграл «на ноль» и был признан второй звездой матча.