США, Европа и Украина составили «мирный план» из 22 пунктов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передаст российскому лидеру Владимиру Путину пакет из 22 инициатив, направленных на деэскалацию конфликта в УкраинеСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф передаст российскому лидеру Владимиру Путину пакет из 22 инициатив, направленных на деэскалацию конфликта в Украине.