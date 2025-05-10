США, Европа и Украина составили «мирный план» из 22 пунктов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передаст российскому лидеру Владимиру Путину пакет из 22 инициатив, направленных на деэскалацию конфликта в УкраинеСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф передаст российскому лидеру Владимиру Путину пакет из 22 инициатив, направленных на деэскалацию конфликта в Украине.
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