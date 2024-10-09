ЕС хочет сделать из Грузии одноразовую торпеду против России — лидер партии

В качестве условия для евроинтеграции Грузии Запад требует от нее столкновения с Россией, которое приведет не к евроинтеграции, а к превращению страны в руины, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 9 октября в эфире телеканала «Альт-инфо».