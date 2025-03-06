Друзья, наткнулась в телеграме на новый канал. Его ведёт адвокат Максим Яковенко. Это тот самый адвокат, который помогал жительнице пос.
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Друзья, наткнулась в телеграме на новый канал. Его ведёт адвокат Максим Яковенко. Это тот самый адвокат, который помогал жительнице пос.
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