Армия Украины ночью пыталась атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать город Мариуполь с помощью дальнобойных ракет. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
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