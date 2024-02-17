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Армия Украины ночью пыталась атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Армия Украины ночью пыталась атаковать Мариуполь дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины ночью пытались атаковать город Мариуполь с помощью дальнобойных ракет. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Кимаковский, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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