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США передадут Австралии подлодки из наличия своих ВМС

США передадут Австралии подлодки из наличия своих ВМС

Палата представителей Демократической партии США внесла законопроект, разрешающий передачу австралийским ВМС американских атомных подлодок типа Virginia, 9 июня сообщает Breaking Defense.

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