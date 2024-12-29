Названы самые странные новогодние традиции россиян

Около половины опрошенных (45%) россиян практикуют специальные ритуалы, а самые популярные из них — сжигание списка желаний или проблем на салфетке (15%), выбрасывание старой одежды и обуви из окна (12%), а также запекание монеты в пироге (9%).
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