Движение по улице Пушкина в Порхове перекроют из-за праздничных мероприятий

Движение автотранспорта на улице Пушкина в Порхове будет временно ограничено 26 февраля. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
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