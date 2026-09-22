Почему владельцам старых однушек стоит продать их до конца 2027 года

Рынок недвижимости иногда подкидывает сценарии, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Казалось бы, зачем торопиться с продажей квартиры, если цены на неё вдруг пошли вверх? Однако именно такая внешне благоприятная картина может оказаться ловушкой для тех, кто не успеет вовремя принять решение.
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