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Земля

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Почему владельцам старых однушек стоит продать их до конца 2027 года

Почему владельцам старых однушек стоит продать их до конца 2027 года

Рынок недвижимости иногда подкидывает сценарии, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Казалось бы, зачем торопиться с продажей квартиры, если цены на неё вдруг пошли вверх? Однако именно такая внешне благоприятная картина может оказаться ловушкой для тех, кто не успеет вовремя принять решение.

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