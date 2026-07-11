Казанлыларны бүген Балыкчы бакчасына кино карарга чакыралар

Бүген, 11 июль көнне, Казанның Балыкчы бакчасында саф һавада кино күрсәтелә. Кино сәнгатен сөюче шәһәр халкы «Эван Всемогущий» комедиясен карап, гаилә белән бергәләп ял итә ала, дип хәбәр итә Парклар һәм скверлар дирекциясе.
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