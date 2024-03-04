Стало известно, где сложилась самая критическая ситуация для ВСУ в зоне СВО

По словам экспертов, использование танков Т-14 “Армата” в зоне СВО оказалось дорогостоящим. СМИ рассказали, где сложилась самая критическая ситуация для ВСУ в зоне СВО В Красногоровке на Донецком направлении СВО произошло обострение обстановки.