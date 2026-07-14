Председатель СК России затребовал доклад по информации о противоправном поведении жителя Псковской области в отношении супруги и ребенка

В социальных сетях сообщается о систематическом применении жителем города Великие Луки физического и психологического насилия в отношении своей супруги и малолетнего ребенка, а также пропаганде деструктивного поведения в сети Интернет.
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