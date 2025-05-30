Правозащитница Дуб: мошенники начали массово атаковать школьников на тему ЕГЭ

Российских школьников начали массово атаковать мошенники, торгующие фальшивыми ответами ЕГЭ. Они выманивают у детей данные для доступа к порталу "Госуслуг", оформляют на их детей кредиты и микрозаймы, поэтому важно заранее принять меры безопасности, предупредила в беседе с 360.