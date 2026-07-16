Лантратова рассказала о работе над возвращением российских военнопленных

Сейчас прорабатывается возможность скорейшего возвращения российских военнопленных. В частности, речь идет о ближайших обменных процессах с Украиной, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
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