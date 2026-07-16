Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Лантратова рассказала о работе над возвращением российских военнопленных

Лантратова рассказала о работе над возвращением российских военнопленных

Сейчас прорабатывается возможность скорейшего возвращения российских военнопленных. В частности, речь идет о ближайших обменных процессах с Украиной, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии