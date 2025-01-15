Экономический провал республик Прибалтики

Ушедший год для экономик стран Прибалтики стал годом дальнейшего торможения и падения объёмов производства и транзита.
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