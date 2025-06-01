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**SDK DirectX обновился — трассировка лучей на NVIDIA RTX должна стать заметн...

SDK DirectX обновился — трассировка лучей на NVIDIA RTX должна стать заметно быстрееКомпания Microsoft опубликовала новую версию Agility SDK DirectX, которая добавляет в популярное API новые технологии — реорганизацию выполнения шейдеров и микрокарты прозрачности.

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