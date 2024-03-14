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Нефролог Меркушева: солёная пища и сладкие напитки могут вызвать болезнь почек

Нефролог Меркушева: солёная пища и сладкие напитки могут вызвать болезнь почек

Врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова кандидат медицинских наук Людмила Меркушева предупредила, что пристрастие к солёному и сладким напиткам может стать причиной заболевания почек.

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