Нефролог Меркушева: солёная пища и сладкие напитки могут вызвать болезнь почек

Врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова кандидат медицинских наук Людмила Меркушева предупредила, что пристрастие к солёному и сладким напиткам может стать причиной заболевания почек.