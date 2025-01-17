Быстрому развитию производственной инфраструктуры TSMC в США мешает множеств...

Быстрому развитию производственной инфраструктуры TSMC в США мешает множество причинНа квартальной отчётной конференции вчера руководство TSMC подтвердило начало серийного выпуска 4-нм продукции на первом предприятии в Аризоне в прошлом квартале.
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