Более 600 общественных наблюдателей будут следить за выборами на Ямале

На Ямале продолжается подготовка к выборам, запланированным на 18–20 сентября. Председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт в ходе пресс-конференции рассказал о готовности участковых комиссий и работе общественных наблюдателей.
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