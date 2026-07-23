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Север Пресс

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Более 600 общественных наблюдателей будут следить за выборами на Ямале

Более 600 общественных наблюдателей будут следить за выборами на Ямале

На Ямале продолжается подготовка к выборам, запланированным на 18–20 сентября. Председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт в ходе пресс-конференции рассказал о готовности участковых комиссий и работе общественных наблюдателей.

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