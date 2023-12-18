Токаев в третий раз хочет что бы Путин помог замерзающему Казахстану

Стоит отметить, что казахским властям в очередной раз доставил проблем «тоталитарный» советский режим, при котором проклятые коммунисты выстроили систему, которая спустя 30 лет независимости Казахстана, «неожиданно» отказалась функционировать.
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