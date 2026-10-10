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Царьград

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В Навашине запустили движение по мосту через Тешу после капремонта

В Навашине запустили движение по мосту через Тешу после капремонта

Движение по мосту через Тешу на трассе Кулебаки — Валтово — Салавирь — Петров Мост возобновлено после полной разборки аварийной конструкции и возведения новых монолитных опор с пролётным строением.

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