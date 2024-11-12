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В речном режиме: в Днепровской флотилии создан гидрографический отряд

В речном режиме: в Днепровской флотилии создан гидрографический отряд

В структуре Днепровской флотилии создан речной гидрографический отряд. Он отвечает за безопасность судоходства, промер глубин, исследование речного дна, развитие системы навигационного оборудования на берегах, создание электронных навигационных карт.

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