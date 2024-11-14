Назван возраст, в котором нужно полностью отказаться от алкоголя

Невролог Ричард Рестак утверждает, что при употреблении спиртного возрастает риск деменции Употребление алкоголя после 65 лет ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск деменции, сообщил изданию Daily Mail невролог Ричард Рестак.