Физиолог Семенова посоветовала делать утреннюю зарядку прямо в кровати

Утреннюю гимнастику или зарядку лучше всего делать, не вставая с кровати. Об этом «Известиям» рассказала заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова.
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