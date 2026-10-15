Примерно у 3% пациентов после лазерной эпиляции волосы начинают расти активнее — это явление называют «парадоксальным гипертрихозом».
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