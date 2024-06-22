В Норвегии обнаружили под землей удивительный корабль викингов

Земли северной страны в очередной раз порадовали ученых: вполне возможно, что сейчас обнаружен могильный курган одного из сыновей знаменитого короя Харальда Прекрасноволосого, убитого собственным братом .
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