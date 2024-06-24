Бизнесмен из Кузбасса обманул иностранцев на 46 миллионов рублей

Он заключил контракт на поставку угля, но отправлять его не собирался.Центральный районный суд в Кемерово рассмотрит уголовное дело в отношении местного бизнесмена, который обманул иностранную компанию на сумму 46 миллионов рублей.
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