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Бизнесмен из Кузбасса обманул иностранцев на 46 миллионов рублей

Бизнесмен из Кузбасса обманул иностранцев на 46 миллионов рублей

Он заключил контракт на поставку угля, но отправлять его не собирался.Центральный районный суд в Кемерово рассмотрит уголовное дело в отношении местного бизнесмена, который обманул иностранную компанию на сумму 46 миллионов рублей.

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