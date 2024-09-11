Кто в Узбекистане проповедует русофобию

@ Валерий Шарифулин/РИА Новости Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Узбекский народ был унижен правительством СССР», – заявляют некоторые политики Узбекистана и говорят о необходимости запрета советской идеологии.
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