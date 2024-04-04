Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Никакой дезинформации России в этом нет, Франция всё сделала своими руками в угоду США и это будет самая позорная оли...Макрон считает, ч...
  • Степан Жуковский
    Ох и хитрожопый этот "чилинтано" !!! Память как у рыбки гуппи , решил сам себя перехитрить ???🤔🤔🤔Глава МИД Италии ...

Посол Антонов, комментируя слова Блинкена, призвал США не давать советы России

Посол Антонов, комментируя слова Блинкена, призвал США не давать советы России

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя заявление руководителя американского Государственного департамента Энтони Блинкена, призвал Вашингтон не давать советы Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Жыдовец Блинкин не имеет права указывать России! Диалог с США?:))) Он, конечно, когда-нибудь будет, но не раньше, чем у пиндосов начнет работать инстинкт самосохранения...
Ответить
15 час.
Eduard
Да! Мы не рабы и не вассалы что бы слушатт советы мигрантского сброда!
Ответить
12 час.
Eduard
Свои советы пусть в Маями раздает!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх