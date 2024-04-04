Посол Антонов, комментируя слова Блинкена, призвал США не давать советы России

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя заявление руководителя американского Государственного департамента Энтони Блинкена, призвал Вашингтон не давать советы Москве.
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