«Кешбэк от Минздрава»: мошенники придумали новую схему развода россиян

Аферисты придумали новый способ мошенничества через «приложение Минздрава». Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет-мошенники придумали еще одну схему, позволяющую получить доступ к банковскому счету россиян.
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