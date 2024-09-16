NYP: подозреваемый в покушении на Дональда Трампа поддерживал Киев

Мужчина, которого подозревают в покушении на Дональда Трампа, ездил на Украину и поддерживал Киев.Во Флориде задержали Райана Уэсли Рута: его подозревают в покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии