Индекс МосБиржи устремился вверх на открытии торговой сессии

Российский рынок открыл торги в среду, 18 октября, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавляет 0,29%, до 3256,46 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,24%, до 1049,27 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии