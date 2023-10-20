Власти ХМАО продадут нефтяникам шесть новых месторождений

Власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. На сайте правительства округа указано, что участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.
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