«Какая еще Лиза?»-услышала она резкий голос Олега, а вскоре, как ни в чем не бывало, он позвонил ей сам: любовь и боль Олега Даля

— Ты моя жена, и я должен сделать тебе предложение, — сказал Олег Лизе. Когда они появились в комнате ее мамы, чтобы сказать об этом, та проворчала: — Не могли потерпеть еще час, когда мне вставать на работу? Но по всему было ясно: она очень рада.
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