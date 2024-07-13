Путин не блефует, говоря о возможных ударах по авиабазам Евросоюза с F-16

Россия серьезно настроена, говоря о ликвидации истребителей F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут размещены на аэродромах Европейского союза, заявил бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод во время интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, передает «Российская газета».