Каждому по 10 000 рублей с 1 августа: россиянам дадут деньги на карты «Мир»

С 1 августа россияне могут получить на банковские карты по 10 тысяч рублей; рассчитывать на такую выплату могут все, кто выполнит определенные условия Россиянам рассказали о новой денежной выплате в размере около 10 тысяч рублей.
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