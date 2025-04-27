В Совбезе сообщили, что ВС РФ продолжают громить врага

Алексей Коновалов/ТАС Российские военные после полного освобождения Курской области продолжают разгром боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на других направлениях, сообщил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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