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Несекретные материалы

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США готовятся нанести комбинированный ракетный удар по Ирану

США готовятся нанести комбинированный ракетный удар по Ирану

В ответ на недавнюю атаку американской военной базы на северо-востоке Иордании у сирийской границы со стороны проиранского движения «Исламское сопротивление в Ираке» США могут принять важное военное решение по ситуации в регионе.

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